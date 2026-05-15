Giachetti si incatena alla Camera al 12° giorno di sciopero della fame | Qui finché non si sblocca Vigilanza Rai

Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, un deputato di Italia Viva si è incatenato al banco in aula alla Camera, protestando contro la mancata apertura della Vigilanza Rai. La protesta è iniziata con uno sciopero della fame e si è intensificata con il gesto di autoammanettarsi, che mira a richiamare l’attenzione sulla questione della vigilanza e delle decisioni ancora da prendere in Parlamento. La scena si è verificata durante una sessione di lavori parlamentari, attirando l’attenzione dei presenti.

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