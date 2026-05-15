Giachetti si incatena alla Camera al 12° giorno di sciopero della fame | Qui finché non si sblocca Vigilanza Rai
Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, un deputato di Italia Viva si è incatenato al banco in aula alla Camera, protestando contro la mancata apertura della Vigilanza Rai. La protesta è iniziata con uno sciopero della fame e si è intensificata con il gesto di autoammanettarsi, che mira a richiamare l’attenzione sulla questione della vigilanza e delle decisioni ancora da prendere in Parlamento. La scena si è verificata durante una sessione di lavori parlamentari, attirando l’attenzione dei presenti.
Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti alza il livello della protesta e si è ammanettato al proprio banco dentro l’aula di Montecitorio. “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete “, ha annunciato Giachetti in un intervento in assemblea, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare dove è rimasto da solo, nonostante la chiusura dei lavori che riprenderanno solo lunedì alle ore 18.30. “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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