Stai recitando vattene fuori Omicidio Bakari Sako | indagato il proprietario del bar dove il bracciante tentò di rifugiarsi invano

È stato iscritto nel registro degli indagati il proprietario del bar in cui Bakari Sako aveva cercato rifugio durante la lite che si è conclusa con il suo omicidio. La scena si è svolta in un locale situato in una zona frequentata da clienti. La polizia ha raccolto testimonianze e acquisito immagini di sorveglianza che potrebbero chiarire il ruolo del proprietario nel momento dei fatti. Al momento, le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

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