Ss67 Buonguerrieri | Anas sta lavorando con serietà cantieri necessari per ripristinare la viabilità dopo l’alluvione
Sulla strada SS67 Tosco-Romagnola, l’ente gestore ha affermato che i lavori sono in corso con impegno e serietà, necessari per ripristinare la viabilità dopo i danni causati dall’alluvione. Le autorità hanno spiegato che i cantieri, anche se possono generare disagi, sono fondamentali per intervenire sui danni arrecati alla strada. Da parte di cittadini, pendolari e imprese sono state segnalate alcune criticità legate ai tempi e alle modalità di intervento, ma si ribadisce che gli interventi sono indispensabili per il ripristino della situazione.
“Sulla SS67 Tosco-Romagnola è legittimo e comprensibile che cittadini, pendolari e imprese, che da principio abbiamo tentato di tenere aggiornati sull’andamento dei lavori, segnalino disagi, ma è anche giusto ricordare che parliamo di interventi necessari per rimediare ai danni provocati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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