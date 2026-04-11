Una nuova iniziativa coinvolge l’intelligenza artificiale nella produzione cinematografica, con un film dedicato a Capitan Uncino in fase di sviluppo. Un’azienda sta sperimentando l’uso di tecnologie avanzate per reinterpretare le storie classiche, portando le favole in un nuovo formato digitale. La notizia evidenzia come l’AI stia entrando nel settore dell’intrattenimento, offrendo possibilità di rielaborazione e creatività senza precedenti.

Proprio così. Le frontiere dell’intelligenza artificiale sono infinite e promettono anche di riadattare le favole con le quali siamo cresciuti. A poche ore dalla dichiarazione di Cannes di abolire l’AI per il cinema, arriva una notizia che rema sul fronte opposto. Variety America ci parla di un progetto ambizioso, che vedrebbe protagonista Capitan Uncino. Moonmax è pronta a qualcosa di cui si farà molto parlare. Lo studio Moonmax. Lo studio di intelligenza artificiale Moonmax ha svelato una serie di progetti che segnano un’espansione nella produzione cinematografica mainstream, tra cui un film basato sul celebre antagonista pirata di J.M. Barrie, Capitan Uncino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un film su Capitan Uncino con l’AI? Moonmax ci sta lavorando

Stasera in tv giovedì 19 marzo: Hook – Capitan UncinoEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 19 marzo.

Cambiaso a DAZN: «Troppi gol subiti? Siamo stati un po’ penalizzati ai primi errori, ma ci stiamo lavorando su»McKennie Juventus: dall’Inter all’Atletico Madrid, chi si era mosso per l’eventuale colpo a zero.

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Hook: sul set del film su Capitan Uncino erano dissapori e occhiatacce fra Julia Roberts e Steven SpielbergSembra che la lavorazione di Hook sia stata molto difficile non sono per i tanti giorni extra di riprese quanto per gli attriti fra Steven Spielberg e Julia Roberts, che non si sopportavano. Ci sono ... comingsoon.it

Stasera in tv, Hook - Capitan Uncino su Sky Family: trama del fantasy con Dustin Hoffman, Robin Williams e Julia RobertsStasera in tv alle 21.00 su Sky Family sarà trasmesso Hook - Capitan Uncino. Il film fantasy del 1991 diretto da Steven Spielberg ha un cast stellare: Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, ... ilmessaggero.it

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