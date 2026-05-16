Forum Cristiani Terra Santa la denuncia sociale | Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna

Un episodio di intolleranza contro i cristiani si è verificato a Gerusalemme, dove un uomo di fede ebraica ha sputato sulla statua della Madonna. La segnalazione è arrivata da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, che ha riferito l’accaduto come un esempio di tensione religiosa nella zona. L’episodio ha suscitato reazioni da parte delle comunità cristiane, mentre le autorità locali non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

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Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. "Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla "Processione delle Bandiere" (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione», scrive su X Abunassar postando il video in cui effettivamente si vede il gesto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Forum Cristiani Terra Santa, la denuncia sociale: "Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sigaretta in bocca alla statua della Madonna: nuovo oltraggio (con selfie) di un soldato israeliano ai cristianiNuovo gesto dissacrante ne villaggio libanese di Debel contro una statua della Madonna. Gerusalemme, Via Crucis in tono minore per i cristiani in Terra SantaLa Via Dolorosa nella Città Vecchia di Gerusalemme, solitamente affollata, che ripercorre quelli che secondo la tradizione furono gli ultimi passi di... Forum dei Cristiani di Terra Santa: 'Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna'Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. Un altro episodio offensivo contro un sim ... ansa.it Forum Cristiani Terra Santa, la denuncia sociale: Un ebreo ha sputato sulla statua della MadonnaUn nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. Un altro episodio offensivo contro un sim ... gazzettadelsud.it