Spunta Ndour per il centrocampo del Milan il viola osservato speciale

Il Milan valuta il profilo di Cher Ndour, centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina, come possibile acquisto per il futuro. Il giocatore è tra i nomi considerati in casa rossonera per rinforzare il reparto mediano. La Fiorentina osserva con attenzione la situazione e aspetta eventuali sviluppi sulla trattativa. Il club viola non ha ancora preso decisioni ufficiali riguardo al futuro del calciatore. La società milanista sta monitorando da vicino la situazione e valuta le prossime mosse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Cher Ndour è uno dei nomi che piacciono in casa Milan in ottica futura con il centrocampista della Fiorentina che potrebbe diventare uno dei primi colpi del nuovo corso rossonero. Ndour obiettivo di mercato del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Mentre regna l’incertezza totale a livello societario e di campo in casa Milan, c’è anche chi, in casa rossonera, inizia a pensare ai possibili profili dei calciatori che potrebbero diventare dei rinforzi per il prossimo campionato. Secondo quanto raccolto da Milanlive.it, uno dei giocatori che piace al Milan è Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina che, in una stagione difficile per il club viola, conclusasi con una salvezza giunta lo scorso weekend, è stato tra i migliori dei viola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spunta Ndour per il centrocampo del Milan, il viola osservato speciale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato, Zaniolo osservato speciale del Milan: e occhio a Karetsas e AlajbegovicCalciomercato Milan, il Diavolo potrebbe prestare molta attenzione alla prestazione di Zaniolo domani contro l'Udinese. Il Venezia prepara la Serie a, spunta Bondo del Milan per il centrocampo | CMIl Venezia è in testa alla classifica di Serie B e, sebbene manchi ancora molto alla conclusione del campionato, i lagunari si starebbero guardando... Nella bufera spunta il primo nome per il mercato: occhi su Ndour della Fiorentina | MLIn casa Milan si sta pensando a come sistemare la parte societaria e di campo in vista della prossima stagione valutando anche il mercato ... milanlive.it