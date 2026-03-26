Il Venezia prepara la Serie a spunta Bondo del Milan per il centrocampo | CM

Il Venezia, attualmente primo in classifica in Serie B, sta monitorando il mercato in vista della prossima stagione. Secondo alcune fonti, tra i nomi sondati dal club figura anche Bondo, centrocampista proveniente dal Milan. La squadra lagunare sta considerando eventuali rinforzi per rafforzare la rosa, anche se il campionato è ancora in corso.

Il Venezia è in testa alla classifica di Serie B e, sebbene manchi ancora molto alla conclusione del campionato, i lagunari si starebbero guardando attorno per valutare i possibili colpi per migliorare la rosa. Il Venezia su Bondo del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’eventuale ritorno in Serie A imporrebbe alla dirigenza di andare a migliorare la rosa a disposizione di Giovanni Stroppa per cercare di farsi trovare pronti nella massima serie. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi che il Venezia starebbe monitorando è quello di Warren Bondo. Il centrocampista, di proprietà del Milan, è attualmente in prestito secco alla Cremonese. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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