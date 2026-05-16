Uno dei temi più caldi nel mercato dei trasferimenti riguarda il reparto difensivo di una squadra di calcio, con attenzione rivolta alle operazioni in corso e ai nomi che potrebbero arrivare. Secondo quanto rivelato da un noto giornalista, il club sta conducendo trattative riservate per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati, mentre le trattative proseguono in modo discreto.

di Alberto Petrosilli I nerazzurri lavorano in silenzio per rinforzare la difesa della prossima stagione: clamorosa rivelazione di Ivan Zazzaroni. L’ Inter continua a muoversi sul mercato con grande attenzione, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. A confermarlo indirettamente è stato anche Ivan Zazzaroni, intervenuto nel corso di una trasmissione su Radio Deejay. Il direttore del Corriere dello Sport ha infatti lasciato intendere come il club nerazzurro sia già al lavoro per individuare un nuovo centrale difensivo in vista della stagione 202627. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Durante il suo intervento, Zazzaroni ha escluso due dei nomi maggiormente accostati all’Inter nelle ultime settimane, lasciando però spazio a una nuova ipotesi ancora avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spunta il giallo sul nuovo difensore: la rivelazione di Zazzaroni accende il mercato

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