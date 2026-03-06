Un giornalista ha riferito di aver ascoltato una conversazione tra Cucci e l’ex presidente federale Tavecchio, nella quale si afferma che il VAR sarebbe stato usato per ostacolare la Juventus. La dichiarazione è stata fatta da un giornalista nel corso di un articolo pubblicato online. La rivelazione riguarda una presunta comunicazione tra i due uomini e l’uso del VAR nel calcio italiano.

© Juventusnews24.com - Zazzaroni, clamorosa rivelazione sul VAR: «Tavecchio disse a Cucci che serviva a frenare la Juve»

Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua...

Cucci shock: «Tavecchio mi rivelò perché fu introdotto il Var: altre società stanche del dominio della Juve»Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

