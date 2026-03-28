Muharemovic Inter la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende | non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore!

Il difensore del Sassuolo, originario della Bosnia, sta attirando l'attenzione del mercato internazionale, con l’Inter tra le società coinvolte. La partita tra Bosnia e Italia ha riacceso l’interesse per il giocatore, che non è più considerato solo un elemento del club neroverde. La sua performance in campo ha portato a discussioni sulle possibili future trattative nel mese di giugno.

Inter News 24 Muharemovic Inter, Bosnia Italia sarà anche la partita del centrale del Sassuolo che accende il mercato in vista di giugno. Ora c’è concorrenza. Non solo campo, ma anche tensione e polemiche accompagnano l’avvicinamento a Bosnia-Italia, sfida decisiva per l’accesso al Mondiale 2026. Dopo le discussioni nate attorno all’esultanza di alcuni giocatori azzurri, tra cui Federico Dimarco, dalla Bosnia non sono mancate reazioni dure, segno di un clima già molto acceso in vista della gara. A parlare è stato anche Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo cresciuto nella Juventus, profilo seguito con attenzione anche dall’Inter. Il centrale bosniaco ha acceso ulteriormente l’ambiente con dichiarazioni forti: « Martedì andremo a divorare chiunque si presenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muharemovic Inter, la Bosnia sfida l’Italia e il mercato si accende: non ci sono più solo i nerazzurri sul difensore! Articoli correlati Mercato Inter, derby d’Italia per Muharemovic? I nerazzurri sfidano la Juventus per il difensore del SassuoloMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Non solo En-Nesyri: si accende la sfida sul mercato tra Juve e Napoli | CMIl centravanti in uscita dal Fenerbahce nei radar delle due big italiane, che potrebbero sfidarsi anche per un altro attaccante La Juventus punta a... Altri aggiornamenti su Muharemovic Inter Temi più discussi: Muharemovic avverte l’Italia: Divoreremo chiunque si presenti, Zenica sarà infuocata. La partita con gli azzurri un nuovo test per il difensore del Sassuolo e per convincere…l’Inter; Divoreremo chiunque: Muharemovic contro l’Italia, la Juve può riabbracciarlo. La chiave c’è già…; Muharemovic lancia la sfida all'Italia: Divoreremo chiunque si presenti, Zenica sarà infuocata; Bosnia-Italia per il Mondiale: tutto quello che c'è da sapere. Muharemovic sarà il prossimo avversario dell’Italia con la sua Bosnia: il futuro del difensore del Sassuolo, però, rimane un rebusMuharemovic sarà il prossimo avversario dell'Italia con la sua Bosnia: il futuro del difensore del Sassuolo, però, rimane un rebus ... calcionews24.com Muharemovic del Sassuolo senza freni: La Bosnia teme solo Dio, vogliamo mangiarci gli italianiPer far capire l'aria che tira - e tirerà in Bosnia - arrivano le parole del difensore del Sassuolo Muharemovic, tra i migliori - con un super salvataggio - contro il Galles. Eccole: Credetemi, è dif ... corrieredellosport.it Rivoluzione in difesa per l'Inter di Chivu! #Calciomercato #Inter #Solet #Muharemovic #Chivu #Oaktree #LautaroRivero #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter - facebook.com facebook Solet e Muharemovic, ma anche una vecchia fiamma e una novità: Inter, i nomi per la difesa x.com