In Catalogna, durante l’ultima gara di motociclismo, Alex Marquez è riuscito a mantenere la prima posizione battendo di poco il suo rivale Acosta. Nei primi giri, Jorge Martin ha abbandonato la corsa dopo il terzo passaggio, senza ulteriori dettagli sulla causa. La competizione si è infiammata negli ultimi minuti, con Marquez che ha resistito all’assalto di Acosta per pochi decimi di secondo. La gara si è conclusa con una differenza molto stretta tra i due piloti.

? Domande chiave Come ha fatto Alex Marquez a resistere all'attacco di Acosta?. Perché Jorge Martin è rimasto fuori dalla gara dopo il terzo giro?. Chi ha causato la collisione che ha eliminato Binder e Mir?. Quali problemi tecnici hanno compromesso la prestazione di Maverick Vinales?.? In Breve Fabio di Giannantonio terzo dopo sorpasso su Fernandez a due giri dalla fine.. Jorge Martin cade alla curva 10 durante il terzo giro della gara.. Binder e Mir ritirati dopo collisione alla prima curva con Di Giannantonio.. Bagnaia risale dalla tredicesima alla sesta posizione durante la prova sprint.. Alex Marquez ha conquistato la gara sprint del Gran Premio di Catalogna superando Pedro Acosta in un finale mozzafiato, mentre Jorge Martin è rimasto vittima di un altro incidente al terzo giro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sprint in Catalogna: Alex Marquez batte Acosta per un soffio

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