MotoGP Catalogna | Alex Marquez vince la sprint di casa battuto in volata Acosta Diggia 3

Nella gara sprint disputata a Barcellona, il pilota locale ha conquistato la vittoria battendo in volata il rivale in classifica. Un risultato che ha sorpreso gli appassionati, considerando le aspettative iniziali. Tra i partecipanti, un altro italiano si è posizionato sul podio, arrivando terzo. La competizione si è svolta su un circuito noto per le sue curve veloci e cambi di ritmo. La gara di domani promette ulteriori colpi di scena e emozioni.

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