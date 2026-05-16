MotoGP Catalogna | Alex Marquez vince la sprint di casa battuto in volata Acosta Diggia 3
Nella gara sprint disputata a Barcellona, il pilota locale ha conquistato la vittoria battendo in volata il rivale in classifica. Un risultato che ha sorpreso gli appassionati, considerando le aspettative iniziali. Tra i partecipanti, un altro italiano si è posizionato sul podio, arrivando terzo. La competizione si è svolta su un circuito noto per le sue curve veloci e cambi di ritmo. La gara di domani promette ulteriori colpi di scena e emozioni.
Barcellona (Spagna) 16 maggio 2026 - Sarà anche domani una gara all'insegna delle sorprese e questa sprint ne è stata solo un semplice assaggio. Dopo la sorprendente pole di Pedro Acosta, il ragazzo di Mazarron non riesce a confermarsi nella corsa del sabato, battuto in volata da Alex Marquez, vincitore della corsa sprint di casa. Completa il podio di questa gara Di Giannantonio, portando la seconda Ducati sul podio. Chiude quarto Raul Fernandez, mentre molto bravo Johann Zarco quinto con la Honda, davanti a un Pecco Bagnaia in grande risalita: sesto dopo aver rimontato ben sette posizioni. Caduta per Jorge Martin, ma non ne approfitta Marco Bezzecchi, solo nono al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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