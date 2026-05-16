Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna Bezzecchi anonimo Martin cade

Nella Sprint del Gran Premio di Catalogna del 2026, Alex Marquez ha concluso davanti agli altri piloti, vincendo di misura dopo una gara combattuta. La corsa si è svolta con diversi sorpassi e qualche incidente, tra cui la caduta di un altro pilota. Bezzecchi non ha ottenuto risultati significativi, mentre Martin è stato costretto al ritiro a causa di una caduta. La gara si è disputata sulla pista del circuito di Catalogna, con una lotta serrata tra i protagonisti in pista.

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Alex Marquez fatica più del previsto ma alla fine si aggiudica quasi in volata la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa catalano si è imposto nella gara breve del sabato al Montmelò, sfruttando l’esito positivo della qualifica ed in generale il ritmo solido evidenziato per tutto il weekend con la Ducati GP26 del team Gresini. Il fratello minore di Marc ha avuto il merito di contenere negli ultimi tre giri l’assalto di uno scatenato Pedro Acosta, che ha dato tutto per convertire la sua pole position in un successo non riuscendo però a provare un vero attacco nelle battute conclusive e fermandosi a soli 41 millesimi dalla vittoria in sella alla KTM ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna. Bezzecchi anonimo, Martin cade ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, Pedro Acosta commenta il duello con Marc Marquez nella Sprint del GP della Thailandia Sullo stesso argomento Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: ad Alex Marquez la Sprint. Martin cade, Bezzecchi non ne approfitta Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, cade BezzecchiPedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. MotoGp, Gp Catalogna 2026: Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta e Di GiannantonioAlex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna 2026, sesta tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro ... lapresse.it Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna. Bezzecchi anonimo, Martin cadeAlex Marquez fatica più del previsto ma alla fine si aggiudica quasi in volata la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale del ... oasport.it