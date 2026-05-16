Durante le qualifiche del GP in Catalogna, Bezzecchi ha dichiarato di aver avuto grandi difficoltà in pista, affermando di non riuscire a fare nulla nel tentativo di migliorare il suo tempo. Nel frattempo, Alex Marquez si è mostrato soddisfatto delle sue performance, anche se ha aggiunto che domani dovrà gestire attentamente la gomma anteriore a causa di un feeling compromesso. Entrambi i piloti si preparano ora alla gara, consapevoli delle sfide che li attendono.

Vincente, ma non pienamente soddisfatto. Così si può riassumere lo stato d’animo di Alex Marquez. Al termine della Sprint in Catalogna, il pilota Gresini spiega il suo punto di vista: “Domani dovrò gestire meglio la gomma anteriore. Ho ritrovato il mio ritmo e sono molto felice anche in vista della gara lunga”. Lo spagnolo aggiunge parlando con Sky: “Non sono totalmente soddisfatto. Ci manca ancora un po’ di feeling alla gomma anteriore se vogliamo lottare domenica per la vittoria. Oggi ho spinto, ma poi ho pagato nel finale. Domani tutti useremo la mescola media dietro. Rivale di domani? Direi Acosta e Di Giannantonio”. Complessivamente Pedro Acosta appare soddisfatto per il secondo posto: “Per il momento non siamo all'altezza della Ducati, ma abbiamo disputato una buona gara e in questo momento dobbiamo accontentarci”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sprint Catalogna, Bezzecchi: "Non riuscivo a fare niente". Alex Marquez: "Domani sarà dura"

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