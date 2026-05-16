Alex Marquez vince la gara Sprint in Catalogna Bezzecchi nono
Ad aprire la sesta tappa del campionato di MotoGP, sul circuito di Barcellona, è stata la gara sprint, conclusa con la vittoria di Alex Marquez. Bezzecchi ha terminato al nono posto. La competizione si è svolta nel contesto del Gran Premio di Catalogna, attirando l’attenzione degli appassionati presenti e collegati da tutto il mondo. I piloti hanno affrontato diverse sfide tecniche e strategiche durante la corsa, che ha visto un risultato importante per Marquez.
BARCELLONA (SPAGNA) - Alex Marquez vince la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, sul circuito di Barcellona, sesto appuntamento della stagione di MotoGp. Il padrone di casa precede il poleman Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez, davanti a Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Settimo Fabio Morbidelli, con Ai Ogura ottavo. Nono Marco Bezzecchi, che resta leader della classifica piloti in virtù della caduta di Jorge Martin. - foto Ipa Agency -. mecgmred 16-Mag-26 15:33 . 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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