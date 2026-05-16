Alex Marquez vince la gara Sprint in Catalogna Bezzecchi nono

Ad aprire la sesta tappa del campionato di MotoGP, sul circuito di Barcellona, è stata la gara sprint, conclusa con la vittoria di Alex Marquez. Bezzecchi ha terminato al nono posto. La competizione si è svolta nel contesto del Gran Premio di Catalogna, attirando l’attenzione degli appassionati presenti e collegati da tutto il mondo. I piloti hanno affrontato diverse sfide tecniche e strategiche durante la corsa, che ha visto un risultato importante per Marquez.

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