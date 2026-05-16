Oggi nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro Ambientali si svolge un convegno dedicato al tema dello spreco alimentare. Durante l’evento, vengono analizzati i diversi aspetti legati a questa problematica, con particolare attenzione alle conseguenze su scala etica, economica e ambientale. L’incontro si concentra sulle strategie per ridurre gli sprechi e sull’impatto di questa pratica sulla società e sull’ambiente, coinvolgendo esperti e professionisti del settore.

Oggi nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro Ambientali si parlerà di spreco alimentare, delle implicazioni che questo fenomeno produce sul piano etico, economico e ambientale. L’occasione sarà il convegno organizzato dall’ Accademia Italiana della Cucina in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, al quale dopo l’introduzione di Massimo Messina e Amedeo Alpi Presidente, interverranno la professoressa Annamaria Ranieri, già docente ordinaria al dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa, il professor Gianluca Brunori ordinario e docente di Economia Agraria, Alimentare ed Estimo Rurale all’Università di Pisa, Matia Barciulli, il narratore gastronomico e il dottor Roberto Branconi del Centro Studi Toscana Ovest dell’Accademia Italiana della Cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spreco alimentare: come evitarlo. Il convegno a Scienze Agrarie

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