Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo in Scienze e Tecnologie Agrarie

Da firenzetoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Firenze ha conferito una laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. La decisione è stata presa in riconoscimento del suo coinvolgimento nel settore agricolo, con particolare attenzione alle pratiche sostenibili e alla valorizzazione del territorio toscano. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza di rappresentanti accademici e di altre personalità del settore.

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L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo, riconoscendone il contributo allo sviluppo di pratiche agricole sostenibili e alla valorizzazione del territorio toscano.La cerimonia si è svolta questa mattina nell’Aula.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Laurea Honoris Causa Ferruccio Ferrafamo

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