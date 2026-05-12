Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo in Scienze e Tecnologie Agrarie

L’Università di Firenze ha conferito una laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. La decisione è stata presa in riconoscimento del suo coinvolgimento nel settore agricolo, con particolare attenzione alle pratiche sostenibili e alla valorizzazione del territorio toscano. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza di rappresentanti accademici e di altre personalità del settore.

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