Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo in Scienze e Tecnologie Agrarie
L’Università di Firenze ha conferito una laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. La decisione è stata presa in riconoscimento del suo coinvolgimento nel settore agricolo, con particolare attenzione alle pratiche sostenibili e alla valorizzazione del territorio toscano. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza di rappresentanti accademici e di altre personalità del settore.
L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo, riconoscendone il contributo allo sviluppo di pratiche agricole sostenibili e alla valorizzazione del territorio toscano.La cerimonia si è svolta questa mattina nell’Aula.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Laurea Honoris Causa Ferruccio Ferrafamo
Notizie correlate
Laurea honoris causa in scienze e tecnologie agrarie per Ferruccio FerragamoL’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo.
L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio FerragamoArezzo, 12 maggio 2026 – L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio...
Argomenti più discussi: Ateneo Firenze, laurea honoris causa in scienze agrarie a Ferruccio Ferragamo; Ferruccio Ferragamo riceve la laurea honoris causa dall’Unifi; Laurea honoris causa a Ferruccio Ferragamo; Laurea honoris causa per Ferruccio Ferragamo.
Corriere Fiorentino. . L’Università di Firenze ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie a Ferruccio Ferragamo. Il titolo accademico è stato consegnato dalla rettrice Alessandra Petrucci durante una cerimonia che si è svolt facebook
Laurea honoris causa in scienze e tecnologie agrarie per Ferruccio Ferragamo x.com
Ferruccio Ferragamo riceve laurea honoris causa all’Università di FirenzeFerruccio Ferragamo ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze e Tecnologie Agrarie dall'Università di Firenze per il suo impegno ... controcampus.it