Laurea honoris causa in scienze e tecnologie agrarie per Ferruccio Ferragamo

Da arezzonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Firenze ha deciso di conferire a Ferruccio Ferragamo una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie”. La cerimonia si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti accademici e familiari. La laurea viene assegnata in riconoscimento di contributi nel settore agricolo e tecnologico. Ferragamo ha ricevuto il titolo durante un evento ufficiale presso l’ateneo fiorentino.

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L’Università di Firenze conferisce la laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie” a Ferruccio Ferragamo. Il titolo accademico sarà consegnato dalla rettrice dell’Ateneo, Alessandra Petrucci, durante una cerimonia a invito che si svolgerà martedì 12 maggio in Rettorato alle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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