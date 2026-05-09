Laurea honoris causa in scienze e tecnologie agrarie per Ferruccio Ferragamo

L’Università di Firenze ha deciso di conferire a Ferruccio Ferragamo una laurea magistrale honoris causa in “Scienze e Tecnologie Agrarie”. La cerimonia si è svolta di recente, con la partecipazione di rappresentanti accademici e familiari. La laurea viene assegnata in riconoscimento di contributi nel settore agricolo e tecnologico. Ferragamo ha ricevuto il titolo durante un evento ufficiale presso l’ateneo fiorentino.

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