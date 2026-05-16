sport sotto choc il campione italiano vola via dalla moto trasportato subito in ospedale

Durante il fine settimana del campionato mondiale di Superbike, sul circuito di Most, si è verificato un incidente che ha coinvolto un noto pilota italiano. L’incidente ha causato il immediato trasporto del pilota in ospedale, lasciando lo sport in stato di shock. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sulle condizioni del motociclista o sulle cause dell’incidente. L’evento ha suscitato grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le autorità competenti stanno procedendo alle verifiche del caso.

Un drammatico incidente ha scosso profondamente il fine settimana del campionato mondiale di Superbike sul circuito di Most, nella Repubblica Ceca. Nel corso del primo giro di Gara 1, la competizione è stata bruscamente interrotta a causa di un terribile impatto che ha visto un noto pilota italiano della BMW Motorrad WorldSBK scaraventato violentemente al suolo. L’atleta è stato disarcionato dalla propria motocicletta ad altissima velocità mentre affrontava la curva 13, una delle sezioni più rapide e impegnative dell’intero tracciato ceco. Le immagini del replay hanno mostrato la spaventosa dinamica del volo, con il centauro letteralmente catapultato in aria prima di impattare duramente sulla superficie asfaltata e scivolare per diversi metri nella via di fuga riempita di ghiaia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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