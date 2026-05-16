Sport paura a Most | il campione italiano vola via dalla moto Trasportato subito in ospedale

Durante il fine settimana del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pilota italiano. Dopo un volo dalla moto, il campione nazionale è stato trasportato immediatamente in ospedale. La safety car è intervenuta sul tracciato per soccorrere il motociclista, che ha riportato ferite dopo la caduta. La gara è stata temporaneamente sospesa mentre si effettuavano le operazioni di soccorso.

Attimi di forte apprensione nel weekend del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. La Gara 1 è stata interrotta nelle primissime fasi dopo una caduta violenta che ha coinvolto un pilota italiano del team BMW: l’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente veloce del tracciato, ha imposto l’intervento immediato dei soccorsi e la sospensione della corsa per consentire le operazioni in condizioni di massima sicurezza. L’incidente si è verificato nel corso del primo giro, quando il pilota ha perso il controllo della moto entrando in una delle curve più impegnative del circuito. La dinamica, secondo quanto ricostruito dai replay, ha mostrato un violento sbalzo e una successiva scivolata nella via di fuga, con conseguenze che hanno richiesto l’assistenza sanitaria sul posto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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