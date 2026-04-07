Violenta botta fra auto e moto giovanissimo centauro ' vola' sull' asfalto | trasportato in elicottero all' ospedale

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato nel primo pomeriggio in via della Boaria a Faenza, vicino allo stabilimento di una scuderia di corse. Un giovane centauro è stato coinvolto nell’impatto e è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un elicottero. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 e sono al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Un violento impatto fra auto e moto porta un giovanissimo centauro in ospedale. Tutto è avvenuto intorno alle 14, in via della Boaria a Faenza, nei pressi dello stabilimento della scuderia Racing Bulls. Qui, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, si è verificato lo scontro tra una Volkswagen Golf condotta da un uomo di circa 45 anni e una moto, con a bordo un giovane di 16 anni. Stando alle prime ricostruzioni, la Golf proveniva da via della Boaria e stava per svoltare a sinistra per entrare nello stabilimento, mentre in direzione opposta sopraggiungeva la moto condotta dal ragazzo. In seguito al forte scontro, il motociclista è stato sbalzato a terra, cadendo rovinosamente sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Violento frontale auto-moto, il centauro vola sull’asfalto. Tragedia!Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, lungo la strada che collega Cassola a Rossano Veneto, in via San... Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfaltoIntorno alle 18 di ieri sera, 7 febbraio, una persona è stata scaraventata sull'asfalto dopo che la moto che guidava è stata colpita da un'auto.