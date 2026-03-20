L’attore famoso per le arti marziali è stato portato d’urgenza in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica avvenuta sull’isola di Kauai. Le sue condizioni sono al momento sconosciute, e l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i fan e i media locali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle cause dell’intervento o sulla salute dell’attore.

L’attore e simbolo delle arti marziali Chuck Norris è stato trasferito d’urgenza in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica avvenuta sull’isola di Kauai. La notizia è stata diffusa da TMZ e, allo stato attuale, non risultano comunicazioni pubbliche sulle cause che hanno reso necessario il ricovero. Secondo quanto riferito da persone vicine all’artista, oggi 86enne, le condizioni generali non desterebbero particolare allarme. Le stesse fonti descrivono un Norris lucido e tranquillo, in attesa degli accertamenti medici e delle valutazioni del personale sanitario. Al momento, i rappresentanti dell’attore non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Trasportato d’urgenza in ospedale”: paura per il leggendario attore

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