Parchi giochi comunali pubblicato il bando per la gestione

L'amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso per l'affidamento in concessione delle aree e dei punti ristoro di alcuni parchi giochi comunali. L'iniziativa riguarda le aree annesse e i locali destinati alla somministrazione presenti nei parchi. La procedura di assegnazione si rivolge a soggetti interessati a gestire le strutture e i servizi nelle aree designate.

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che è stato pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione delle aree annesse e degli eventuali punti ristoro dei seguenti parchi giochi.Le areeSi tratta delle strutture in via Rea; via Falcone; via Astuti; via Marrazzo e via M. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Parchi giochi comunali, pubblicato il bando per la gestione Articoli correlati Cinema estivo, pubblicato il bando per la gestione triennaleIl Comune pubblica un avviso pubblico per la selezione del progetto culturale che gestirà il Cinema Estivo per il triennio 2026–2029. Francavilla, pubblicato il bando per la gestione dello stadio: concessione triennaleIl Comune di Francavilla al Mare ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale "Stadio Nino Cerullo... Nocera Inferiore, bando per la gestione dei parchi giochi comunali Contenuti utili per approfondire Parchi giochi Temi più discussi: Parchi giochi comunali, pubblicato il bando per la gestione; Nocera Inferiore, bando per i parchi comunali; Caduta in un parco giochi, Comune e gestore responsabili. Il caso della pavimentazione danneggiata; Hanno riaperto tutti i parchi giochi di Voghera. Nocera Inferiore, bando per la gestione dei parchi giochi comunali (video)Il Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso di procedura aperta per l’affidamento in concessione dei parchi giochi comunali situati in via Rea, via Falcone, via Astuti, via Marrazzo e via M. agro24.it Parchi giochi abbandonati, il Comune di Foggia corre finalmente ai ripari per ripristinarliFOGGIA - Elaborare un vero e proprio Piano dei parchi giochi, in collaborazione e con il coinvolgimento attivo delle associazioni cittadine dei genitori e delle realtà associative che si occupano di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gruppo Telenuova. . Nocera Inferiore, Parchi giochi il bando per la gestione - facebook.com facebook