A Spezia torna il Palio scolastico, un evento organizzato per coinvolgere gli studenti attraverso una competizione di voga che si svolge sul tratto di mare antistante la città. L'iniziativa mira a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, coinvolgendo le scuole in una serie di prove pratiche e sportive. La sfida principale riguarda l'ISS Cardelli, che cerca di mantenere il titolo conquistato nelle edizioni precedenti, mentre le altre scuole si preparano a mettere in campo le proprie squadre per la competizione.

? Punti chiave Come farà il remo a contrastare la dispersione scolastica?. Chi riuscirà a strappare il titolo all'ISS Cardelli?. Come funzionerà la categoria integrata con gli atleti Special Olympics?. Cosa riceveranno gli studenti che vinceranno il trofeo di Tomaino?.? In Breve Finale il 29 maggio 2026 con regata di 500 metri presso Passeggiata Morin.. Allenamenti nelle borgate con laboratori gestiti da educatori e sportivi professionisti.. Categorie maschile, femminile, mista e integrata con atleti Special Olympics Italia.. Vincitore riceverà gonfalone e trofeo dell'artista Giuliano Tomaino oltre crediti scolastici.. L’assessore al Palio Maria Grazie Frijia ha presentato stamattina il progetto per la seconda edizione del Palio remiero scolastico, un’iniziativa promossa dal Comitato delle Borgate insieme al Comune della Spezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia, il remo sfida la dispersione: torna il Palio scolastico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Us Città di Fasano, torna la sfida contro Francavilla: in palio punti pesanti per play-off

La Spezia sfida l’Europa: torna la Coppa dei 10.000 metri al Montagna? Punti chiave Chi sono i 114 atleti che si sfideranno sul tracciato? Come influenzeranno questi 25 giri la qualificazione per Birmingham 2026?...