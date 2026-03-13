Us Città di Fasano torna la sfida contro Francavilla | in palio punti pesanti per play-off
Domenica alle 14.30 l’Us Città di Fasano scende in campo allo stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni per la 27esima giornata del Girone H di Serie D. La squadra affronta la formazione di casa in una partita che può influenzare la corsa ai play-off. Dopo la pausa dello scorso fine settimana, i biancoazzurri cercano punti importanti in trasferta.
Si torna in campo domenica 15 marzo nella 27esima giornata di Serie D. I biancazzurri puntano a ridurre il gap di 5 punti dalla vetta. Terzo confronto stagionale tra le due squadre FASANO - Messa alle spalle la pausa dello scorso fine settimana, tornerà in campo alle 14.30 di domenica, 15 marzo, nello stadio “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, l’Us Città di Fasano, che affronterà la locale compagine per la 27esima giornata della Serie D-Girone H. La formazione biancazzurra, reduce dal successo interno per 2-1 sulla Sarnese, vuole continuare a credere nella rincorsa alla vetta, oggi occupata con cinque punti di vantaggio da Barletta e Martina, che si affrontano in questo stesso turno al “Putilli”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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