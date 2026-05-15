A La Spezia si prepara a ospitare una competizione di corsa su pista che coinvolge 114 atleti provenienti da diverse nazioni europee. La gara si svolgerà su un percorso di 25 giri e rappresenta una delle tappe di qualificazione per le prossime Olimpiadi di Birmingham 2026. La manifestazione torna in città dopo diversi anni e si svolge sul tracciato locale, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati alle performance dei concorrenti.

? Punti chiave Chi sono i 114 atleti che si sfideranno sul tracciato?. Come influenzeranno questi 25 giri la qualificazione per Birmingham 2026?. Perché questa gara è fondamentale per il futuro dell'atletica ligure?. Cosa nasconde il design della medaglia ispirata al faro rosso?.? In Breve 114 atleti di 30 federazioni gareggeranno al centro sportivo Montagna il 23 maggio 2026. Programma prevede prove giovani alle 11, cerimonie alle 15:25 e gare serali. Medaglia ufficiale disegnata da Matteo Tomaino e Giovanni Traverso richiama il faro rosso. Risultati saranno determinanti per il ranking in vista dei Campionati di Birmingham 2026. Sabato 23 maggio 2026, il centro sportivo Montagna della Spezia ospiterà la Coppa Europa dei 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Spezia sfida l’Europa: torna la Coppa dei 10.000 metri al Montagna

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