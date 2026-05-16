Speye il nuovo sistema per bloccare i social mentre si è alla guida

È stato presentato un nuovo sistema progettato per impedire l’uso dei social media mentre si è alla guida. Sebbene la legge vieti l’uso del cellulare durante la guida, questa pratica rimane una delle principali cause di incidenti stradali. Le autorità hanno evidenziato che molte persone continuano a utilizzare il telefono, nonostante i divieti e le sanzioni previste dalla normativa. La tecnologia mira a ridurre questa abitudine, rendendo più difficile l'accesso ai social mentre si è al volante.

Nonostante i divieti imposti dall’articolo 173 del Codice della Strada, l’utilizzo del cellulare continua a essere tra le principali cause di incidenti. Se un tempo era la telefonata a distrarre oggi a far distogliere lo sguardo dalla strada e le mani dal volante è l’urgenza, irrefrenabile, di mandare e rispondere ai messagi via social. La soluzione, quando buonsenso e autocontrollo vengono meno, può arrivare dalla tecnologia. Sviluppato dalla startup toscana Smart Ai in collaborazione con il Politecnico di Bari e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Speye è un sistema intelligente progettato per limitare l’uso del cellulare al volante. Il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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