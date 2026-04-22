A marzo 2026, la classifica dei programmi televisivi più attivi sui social e sul web vede in prima posizione una trasmissione che ottiene il maggior numero di interazioni. Nella stessa classifica, un canale televisivo del gruppo Mediaset si distingue per la presenza significativa di contenuti rivolti al pubblico femminile. La graduatoria, elaborata da Sensemakers per Primaonline, mette in evidenza le performance digitali dei programmi televisivi nel mese corrente.

È un marzo televisivo che parla soprattutto al femminile quello restituito dalla nuova classifica dei Top 15 Programmi TV più attivi sul web e sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline. In un mese che fisiologicamente arriva dopo l’esplosione di Sanremo e che per questo registra volumi complessivamente più contenuti, sono ancora una volta i volti femminili della tv generalista a riprendersi il centro della scena. E in cima al ranking delle interazioni c’è ancora Verissimo. Verissimo primo per iterazioni a Marzo 2026. Il programma condotto da Silvia Toffanin si conferma infatti il brand televisivo più capace di accendere la conversazione social: 9,6 milioni di interazioni complessive, abbastanza per lasciarsi alle spalle The Voice, secondo a quota 9 milioni, e Amici di Maria De Filippi, che chiude il podio con 8,3 milioni.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Verissimo guida Marzo 2026 sui social: è primo per interazioni, mentre Mediaset si prende la scena al femminile

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 14 FEBBRAIO 2026 SU CANALE 5

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