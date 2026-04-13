Hair styling | ecco i tagli femminili di tendenza per la primavera-estate 2026

Per la primavera-estate 2026, le sfilate di moda e gli eventi di alto livello hanno mostrato quali sono i tagli di capelli femminili più richiesti. Le tendenze emergono da passerelle internazionali e dai red carpet, offrendo indicazioni precise su stile e innovazione per i mesi più caldi dell'anno. Questi eventi sono stati il palcoscenico principale per presentare le scelte di hairstyle più in voga.

Le passerelle internazionali e i recenti red carpet hanno delineato una direzione estetica molto chiara per i mesi più caldi dell’anno. La rigidità delle acconciature iper-strutturate e le pieghe immobili, fissate da strati di lacca, lasciano definitivamente il posto a una ritrovata voglia di naturalezza. La nuova stagione celebra la libertà di movimento, puntando su texture ariose, volumi leggeri e un’estetica che sembra quasi casuale, ma che in realtà nasconde uno studio meticoloso delle proporzioni. Le donne cercano oggi un’immagine fresca, capace di adattarsi ai ritmi frenetici della quotidianità senza sacrificare il glamour. I saloni di bellezza stanno registrando una richiesta altissima di look versatili, capaci di passare con disinvoltura da una giornata in ufficio a un aperitivo al tramonto in riva al mare.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Hair styling: ecco i tagli femminili di tendenza per la primavera-estate 2026 I tagli medi di tendenza della Primavera-estate 2026. Le ispirazioni dai saloni e dalle starLe soluzioni sono diverse, ma accomunate da uno spirito più wild, soft, libero da costruzioni, che rende ogni taglio, anche il più grafico,... I tagli lunghi di tendenza della Primavera-estate 2026. Le ispirazioni dai saloni e dalle starL'idea di fondo è quella di seguire le tendenze, che ormai da un po' di tempo guardano alle epoche passate, specie i Novanta, ma senza sottomettersi... Tagli e colori primavera 2026