Sanremo 2026 | le acconciature capelli che faranno tendenza secondo l' hair stylist Gaja Curletto

Durante il Festival di Sanremo 2026 sono state protagoniste diverse acconciature innovative, con molti artisti che hanno sfoggiato stili vari e originali. L’hair stylist Gaja Curletto ha commentato le tendenze di capelli più presenti, sottolineando come alcuni hair look abbiano attirato l’attenzione per la loro originalità. Sul palco sono passate molte interpretazioni di stile, che hanno reso visibili le scelte di capelli più in voga.

In collaborazione con l'hair stylist Gaja Curletto, abbiamo selezionato quelli che più di altri hanno la potenzialità di diventare trend che vedremo replicati nella vita di tutti i giorni. Ve li raccontiamo qui. Ditonellapiaga «Ditonellapiaga si è presentata la prima serata con un hair look con beehive ispirato alle girl band anni '60. Le acconciature va va voom stanno tornando. Se pur sembri un look complesso da replicare, c'è un modo per semplificarlo. Servono dei bigodini caldi e qualche molletta, e potete tranquillamente realizzare l'acconciatura giocando con i volumi per adattarla al meglio al vostro viso rendendola contemporanea».