Spettacoli in sicurezza un convegno con la Cna

Con l’arrivo della stagione estiva, si è tenuto un convegno organizzato dalla Cna e dalle istituzioni per discutere delle misure di sicurezza negli spettacoli pubblici. L’iniziativa ha coinvolto imprese del settore e rappresentanti delle autorità, concentrandosi sulle procedure da seguire per garantire la tutela di pubblico e operatori durante gli eventi all’aperto. L’obiettivo è assicurare che gli spettacoli si svolgano nel rispetto delle norme e con attenzione alle questioni di sicurezza.

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