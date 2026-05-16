Spettacoli in sicurezza un convegno con la Cna
Con l’arrivo della stagione estiva, si è tenuto un convegno organizzato dalla Cna e dalle istituzioni per discutere delle misure di sicurezza negli spettacoli pubblici. L’iniziativa ha coinvolto imprese del settore e rappresentanti delle autorità, concentrandosi sulle procedure da seguire per garantire la tutela di pubblico e operatori durante gli eventi all’aperto. L’obiettivo è assicurare che gli spettacoli si svolgano nel rispetto delle norme e con attenzione alle questioni di sicurezza.
La stagione estiva è ufficialmente iniziata e, guardando soprattutto al tema della sicurezza, intesa soprattutto come pubblico spettacolo, la Cna e le istituzioni hanno deciso di fare squadra con le imprese. Di questo tema si è parlato in un seminario molto partecipato da operatori del settore, che si è svolto al ‘Gigli’ e che si è rivelata una occasione per fornire strumenti concreti alle imprese, evitando interpretazioni errate o sottovalutazioni di quelle che potrebbero provocare criticità sul piano della sicurezza e delle responsabilità. Dopo il saluto del sindaco Massimiliano Ciarpella, del vice prefetto aggiunto di Fermo, Valerio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cesena digitale: le iniziative di CNA rivolte alle imprese e alla cittadinanza
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Il 6 maggio 2026 si è svolto il nostro webinar gratuito dedicato alla sicurezza negli eventi di pubblico spettacolo, un tema fondamentale per chi organizza manifestazioni aperte al pubblico. Durante l’incontro abbiamo parlato di: quando un evento è consider facebook
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