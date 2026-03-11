Il convegno intitolato “Dall’emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale” si terrà giovedì 12 marzo nella Sala della Lupa di Montecitorio, a partire dalle 9.30. L’evento vede la partecipazione di un esponente di rilievo e si concentrerà sui temi della gestione delle emergenze e delle strategie di prevenzione. La discussione si focalizza sulle misure adottate per garantire la sicurezza del territorio.

ROMA – Giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 9.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Dall’emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Conclusioni affidate a Pino Bicchielli, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, promotrice dell’evento. Intervento di Antonio Tajani (foto), vice presidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Dall’emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale”, convegno con Tajani

