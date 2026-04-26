Il Porto che verrà | sfide e necessità per la Sicurezza sul Lavoro convegno con Fontana

Lunedì 27 aprile, alle ore 10, si terrà presso la Sala della Regina di Montecitorio un convegno intitolato “Il Porto che verrà: sfide e necessità per la Sicurezza sul Lavoro”. La discussione si concentrerà sulle problematiche legate alla sicurezza nei porti italiani, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e esperti del settore. L’evento si concentrerà sulle strategie da adottare per migliorare le condizioni di sicurezza nelle attività portuali.

ROMA – Lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Il Porto che verrà: sfide e necessità per la Sicurezza sul Lavoro”. Si prevede nell’occasione un messaggio da parte del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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