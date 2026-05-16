Spesa militare legge elettorale ed economia Conte all’attacco | Follia lo scostamento di bilancio per le armi Governo imbullonato alle poltrone

Prima di intervenire all’inizio dei lavori di “Nova, parola all’Italia” a Roma, l’ex primo ministro ha criticato lo scostamento di bilancio destinato all’acquisto di armi, definendolo una “follia”. Ha anche espresso dubbi sulla legge elettorale e ha accusato il governo di essere “imbullonato alle poltrone”. La sua dichiarazione si è concentrata sulla spesa militare, senza approfondire altri aspetti economici o politici collegati. Nel suo intervento ha inoltre evidenziato le sue posizioni senza riferimenti a figure o enti specifici.

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Prima d’intervenire, a Roma, all’inizio dei lavori di ‘ Nova, parola all’Italia ’, l’avvio di incontri e dibattiti che termineranno con la definizione delle proposte firmate dai 5 Stelle da portare per giungere alla definizione del programma con cui la coalizione progressista, Giuseppe Conte parla con i giornalisti. “Se il Governo Meloni non arriverà a fine legislatura? Queste sono valutazioni che, non avendo la sfera di cristallo, non saprei fare. Vedo che è un governo che sta facendo assolutamente di tutto per imbullonarsi alle poltrone. Addirittura, anziché parlare di salario minimo, di stipendi, di bollette energetiche, si riuniscono a Palazzo Chigi per le poltrone, per aumentare le spese militari e per la legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spesa militare, legge elettorale ed economia, Conte all’attacco: “Follia lo scostamento di bilancio per le armi. Governo imbullonato alle poltrone” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Manovra, Fratoianni: È di austerità, miracolo peggiorare Fornero Sullo stesso argomento Leggi anche: Meloni a mani vuote, ultima spiaggia lo scostamento di bilancio La ricetta antipatriottica di Giorgetti è una legge di bilancio che compri i voti, non le armiAlla fine bisognerà che anche noi spregiatori del ministro biforcuto, il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti, facciamo pace con il suo... Legge elettorale, Fdi annuncia un emendamento per le preferenze: perché potrebbe essere solo una mossa tatticaPrima il partito dà l’ok a un testo che conferma il voto con listini bloccati, poi – travolto dalle polemiche – prova a mettere una pezza. Fratelli d’Italia annuncia che presenterà un emendamento in ... ilfattoquotidiano.it Legge elettorale, testo centrodestra depositato in Parlamento. Schlein: Per noi inaccettabileIl testo di riforma della legge elettorale elaborato dal centrodestra dopo un lungo vertice è stato depositato in Parlamento. È un sistema proporzionale con premio di governabilità, per stabilità e ... repubblica.it