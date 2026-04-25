La ricetta antipatriottica di Giorgetti è una legge di bilancio che compri i voti non le armi

La legge di bilancio approvata recentemente è stata oggetto di critiche, con alcuni che hanno definito la sua natura come una strategia per ottenere voti piuttosto che un investimento in armamenti. Il ministro dell’Economia ha ottenuto risultati che hanno suscitato reazioni contrastanti e, nonostante le opinioni diverse, si riconosce che abbia raggiunto alcuni traguardi nel suo operato. È arrivato il momento di fare i conti con queste valutazioni e di considerare i risultati conseguiti.

Alla fine bisognerà che anche noi spregiatori del ministro biforcuto, il titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti, facciamo pace con il suo successo e gli riconosciamo quel che gli spetta. Nella patria del trasformismo, dove gli eterni galleggiatori del potere sono costretti prima a dire e poi a contraddirsi per rimanere con la testa fuori dall’acqua e non affogare nelle tempeste della politica, a Giorgetti riesce da quasi trent’anni di dire e nello stesso tempo di contraddirsi, non dando mai l’impressione di cambiare idea, semmai di averle sempre tutte e tutte insieme – una per ogni interlocutore e circostanza. Da ben prima della sorpresa...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La ricetta antipatriottica di Giorgetti è una legge di bilancio che compri i voti, non le armi Notizie correlate Alessia Marcuzzi si infortuna a Tali e Quali, Siani resiste alla tentazione: “Ti prego! Più che i voti, scriviamo una ricetta”Piccoli incidente a Tali e Quali per Alessia Marcuzzi che chiede un po' di ghiaccio dopo una storia. Leggi anche: Vannacci: «Salvini è il traditore, dalle armi a Kiev alla legge Fornero. Il 4% per qualcosa che non esiste è una bella rampa di lancio» Altri aggiornamenti Si parla di: Pace e benefit La ricetta antipatriottica di Giorgetti è una legge di bilancio che compri i voti, non le armi. La versione di Giorgetti sul caso Mps-Mediobanca: Il governo ha agito in modo trasparenteIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato in Aula per un’informativa sul caso Mps-Mediobanca finito sotto inchiesta, ha riassunto la vicenda (ignorando ampiamente alcune parti) e ha ... fanpage.it Per Giorgetti dare le dimissioni sarebbe «la cosa più bella da fare»In questi giorni di gran confusione sulla legge di bilancio, cioè il provvedimento con cui il governo decide come spendere i soldi per il prossimo anno, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è ... ilpost.it