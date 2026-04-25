meloni a mani vuote ultima spiaggia lo scostamento di bilancio

Dopo il viaggio a Cipro, il governo si trova di fronte a una situazione economica più complicata del previsto. La premier ha annunciato che l’unica soluzione rimasta è l’approvazione di uno scostamento di bilancio, considerando le difficoltà attuali. La discussione su questa misura sembra essere l’ultima possibilità per affrontare le criticità finanziarie del paese. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, con un dibattito tra le forze politiche.

Era partita sapendo di trovarsi alle prese con una situazione molto difficile. Torna da Cipro consapevole che le cose stiano messe anche peggio di quanto prevedesse: al momento l’Italia trova solo porte chiuse. Per Giorgia Meloni il passaggio centrale, ai margini del vertice informale Ue, è stato l’incontro mercoledì sera con il cancelliere tedesco Merz. Non è passato molto da quando sembrava profilarsi un asse italo-tedesco alla guida dell’Unione, ma di fronte alle condizioni di partenza opposte con cui i due Paesi accolgono la tempesta, non c’è asse che tenga. Il rapporto resta molto buono. Il pollice di Merz però rimane all’ingiù. I tedeschi, come gli olandesi e come i vertici di Bruxelles, fanno muro contro la proposta di scorporare almeno gli aiuti di Stato per i settori nazionali in crisi dal computo del deficit.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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