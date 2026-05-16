Sparano sulle auto con una pistola ad aria compressa

Sabato 16 maggio, intorno all’una, alcuni residenti di Cerignola sono stati svegliati da alcuni colpi di arma da fuoco. Due persone su uno scooter con targa nascosta hanno aperto il fuoco con una pistola ad aria compressa contro le auto parcheggiate in zona. L’episodio ha causato sconcerto tra i cittadini, che si sono trovati coinvolti senza preavviso in un episodio di spari di cui ancora si stanno chiarendo i motivi. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

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