Sparano sulle auto con una pistola ad aria compressa
Sabato 16 maggio, intorno all’una, alcuni residenti di Cerignola sono stati svegliati da alcuni colpi di arma da fuoco. Due persone su uno scooter con targa nascosta hanno aperto il fuoco con una pistola ad aria compressa contro le auto parcheggiate in zona. L’episodio ha causato sconcerto tra i cittadini, che si sono trovati coinvolti senza preavviso in un episodio di spari di cui ancora si stanno chiarendo i motivi. Le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.
Cerignolani sconcertati per quanto avvenuto intorno all'una di sabato 16 maggio quanto due soggetti a bordo di uno scooter con targa occultata, avrebbero aperto il fuoco con una pistola ad aria compressa. "L'episodio è stato segnalato nei dintorni del Parco della Mezzaluna, ed ha provocato danni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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quindi è completamente rotto? So che il gioco ha problemi con le squadre nei 250 che non sparano le loro armi pesanti, ma non ho mai visto funzionare questa cosa da quando c'è stato l'ultimo aggiornamento? reddit
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