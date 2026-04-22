Sparano a un gruppo di ciclisti dall' auto in corsa con una carabina ad aria compressa | incastrati due 18enni

Due ragazzi di 18 anni sono stati fermati dopo aver sparato con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. L’episodio è avvenuto a Padova il 22 aprile 2026, quando i giovani hanno rivolto il colpo contro i ciclisti con un’arma ad aria compressa. La polizia ha individuato e arrestato i due dopo aver ricostruito la vicenda.

Padova, 22 aprile 2026 – Sparano con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. Episodio choc a Vo’ Vecchio (frazione del comune di Vo’), in provincia di Padova. I carabinieri hanno individuato i responsabili e li hanno denunciati: si tratta di due 18enni residenti nel Padovano. Per fortuna i due hanno sparato con una carabina ad aria compressa e dunque la denuncia alla Procura di Rovigo è per getto pericoloso di cose. L'episodio era avvenuto nel primo pomeriggio del 6 aprile scorso, Lunedì di Pasquetta. I militari erano intervenuti nella frazione di Vò Vecchio, su richiesta della Centrale Operativa di Abano Terme (Padova).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparano a un gruppo di ciclisti dall'auto in corsa con una carabina ad aria compressa: incastrati due 18enni Notizie correlate Vandalizzata con una pistola ad aria compressa la statua di Francesco NutiIgnoti hanno vandalizzato la statua di Francesco Nuti, realizzata a Cavriglia (in provincia di Arezzo) un paio d'anni fa in ricordo del comico,... Spara alla vicina di casa con una pistola ad aria compressa: denunciato 42enneBrescia, 25 febbraio 2026 – Ha sparato dei colpi di pistola contro una amica poiché lei lo stava disturbando suonandogli al citofono, quando lui non... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Germania: un cacciatore per hobby spara a una bambina; Sparano ai ciclisti dall'auto con una carabina ad aria compressa, denunciati; Imprenditore gambizzato a Roma mentre rientra a casa. Non ho litigato con nessuno: tre in fuga sulla Peugeot; Acquisizione del Grotte center nelle Marche, tutti gli studi coinvolti. Sparano a un gruppo di ciclisti dall'auto in corsa con una carabina ad aria compressa: incastrati due 18enniPadova, 22 aprile 2026 – Sparano con una carabina da un’auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. Episodio choc a Vo’ Vecchio (frazione del comune di Vo’), in provincia di Padova. I carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz x.com Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz - facebook.com facebook