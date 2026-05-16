In queste ore si diffonde la voce che Luciano Spalletti potrebbe rassegnare le dimissioni dalla sua posizione alla Juventus, qualora la squadra non dovesse ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. La notizia si fa largo tra i commentatori e i tifosi, creando grande attesa intorno alle decisioni che il tecnico prenderebbe in caso di risultati sfavorevoli. La situazione si inserisce in un momento di particolare tensione per il club, che si prepara a sfidare la Fiorentina in una partita cruciale.

di Alessio Lento Un’ipotesi clamorosa sta rimbalzando in queste ore tra gli addetti ai lavori e i tifosi della Juventus: Luciano Spalletti potrebbe lasciare la Juventus se la squadra non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League. A rivelarlo è stato il giornalista Marcello Chirico che, durante un intervento al canale YouTube di Juvelive.it, ha fatto un’affermazione che ha scosso l’ambiente bianconero: “Se non si dovesse andare in Champions, Spalletti darà le dimissioni. Non rimarrebbe alla Juve”. Spalletti-Juve, addio senza Champions. Secondo quanto riportato da Chirico, la qualificazione alla Champions League è diventata una condizione fondamentale per la permanenza dell’allenatore toscano sulla panchina della Juventus, fresco di prolungamento contrattuale fino al 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - “Spalletti pronto a dare le dimissioni”: esplode la bomba in casa Juve prima della Fiorentina

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