L’Arcivescovo Domenico Battaglia ha rivolto un appello alla pace, sottolineando che il conflitto inizia molto prima della prima esplosione. Ha invitato a riflettere sulla necessità di dialogue e comprensione tra le parti coinvolte, evidenziando l’importanza di agire prima che la violenza si manifesti in modo devastante. La sua richiesta si rivolge a tutte le persone e alle istituzioni interessate.

L'arcivescovo Domenico Battaglia ha lanciato un duro appello contro la guerra e il commercio di armi in una lettera aperta, denunciando chi trae profitto dai conflitti. Con parole forti e dirette, si rivolge ai cosiddetti "mercanti della morte", sottolineando come la guerra non inizi con il primo colpo, ma radici molto più profonde. Nel suo messaggio, Battaglia evidenzia che il conflitto comincia nel momento in cui «il fratello diventa un ostacolo» e miscela il dolore con il richiamo alla responsabilità morale di chi alimenta la guerra.

© Napolipiu.com - La guerra inizia molto prima della prima bomba che esplode.

