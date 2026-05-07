Il centrocampista della Roma ha attirato l’attenzione del tecnico della Juventus, che si è mostrato colpito dalle sue qualità durante le recenti partite. Pisilli, appena sedicenne, ha dimostrato di saper gestire bene il pallone e di avere un buon senso tattico, caratteristiche che hanno attirato l’interesse del suo interlocutore. La sua presenza in campo ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori e ha portato a discussioni sulle possibilità di un trasferimento in questa sessione di mercato.

di Francesco Spagnolo Pisilli è il nome nuovo per il centrocampo della Juve. Ecco perché il giocatore ha davvero stregato Spalletti. Tutto sul giovane azzurro. Il panorama del calcio italiano sta vivendo un momento di profonda trasformazione, e al centro di questa evoluzione brilla la stella di Niccolò Pisilli. Il giovane talento della Roma sta attirando su di sé i riflettori dei grandi club di Serie A. Non è un segreto, infatti, che Pisilli piace a Spalletti perché è giovane, italiano e ha caratteristiche che si sposano alla perfezione con il modo di giocare della Juventus. In un calcio sempre più fisico e dinamico, trovare un centrocampista capace di unire l’intelligenza tattica alla forza atletica è una rarità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisilli ha stregato Spalletti: il motivo per cui il tecnico della Juve è rimasto ‘colpito’ dal centrocampista della Roma

Perché c'era anche Pioli al centro sportivo della Juventus insieme a Spalletti e a tutta la squadra

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