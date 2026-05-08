Spal vincere e sfatare il tabù dei playoff

La Spal si prepara a affrontare gli ultimi playoff dopo aver fallito le prime due occasioni di promozione, prima in Coppa Italia e poi nel campionato, in entrambe le sfide disputate a Dall’Ara. La squadra ha ora un’unica possibilità rimasta per salire in serie D, e questa volta si gioca tutto sulla vittoria nei playoff. È l’ultima chance per sfatare il tabù e raggiungere l’obiettivo.

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di Stefano Manfredini Dopo aver sprecato le prime due opportunità di salire in serie D – prima con la Coppa Italia e poi col campionato – a Dall’Ara e compagni rimane un’ultima chance: vincere i playoff. Gli spareggi promozione rappresentano un vero e proprio tabù per la Spal, che da quando sono stati introdotti non hanno mai premiato il club biancazzurro. Non resta che sfatarlo, come accaduto la scorsa stagione con i playout. Considerando che – sul campo – la squadra di Baldini aveva centrato la salvezza ribaltando al Mazza il risultato nella gara di ritorno contro il Milan Futuro con una doppietta da urlo di Molina. In estate poi tutto è stato vanificato dal presidente Joe Tacopina, ma questa è un’altra storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spal, vincere e sfatare il tabù dei playoff Notizie correlate San Giustino vuole sfatare il tabù-BellunoAnticipa oggi la Ermgroup San Giustino che prova tra le mura amiche a fare il primo passo nella semifinale dei play-off promozione di serie A3... Leggi anche: Roma, contro la Juve per sfatare il tabù big match Panoramica sull’argomento Spal, vincere e sfatare il tabù dei playoffLa delusione più cocente con il Como nella finale di Verona per la B nel 1993-94, poi altra beffa due anni dopo ancora con i lariani ... ilrestodelcarlino.it Spal, nessun rimpianto. Parlato ancora imbattuto. Ora sei gare di playoff da vivere in serie positivaNon c’è tempo per rimpianti, per una Spal attesa da playoff lunghi sei partite che valgono un posto in serie D. Certo, volendo se ne potrebbero covare assai: dalla scelta di Di Benedetto, tecnico di s ... sport.quotidiano.net