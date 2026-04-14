Elon Musk ha aperto un profilo verificato su TikTok, entrando ufficialmente nella piattaforma. Questa scelta rappresenta un passo importante nella sua presenza sui social media, segnando un nuovo modo di comunicare con il pubblico. La sua presenza su TikTok si aggiunge alle sue attività online, creando un canale diretto per condividere contenuti e interagire con gli utenti. La mossa sembra collegata anche a strategie future legate a SpaceX e alle sue iniziative.

Elon Musk ha inaugurato un nuovo capitolo della sua strategia comunicativa sbarcando ufficialmente su TikTok con un profilo verificato. L’imprenditore, che in passato aveva duramente criticato la piattaforma cinese di ByteDance, ha pubblicato un video dal titolo Ad Astra, composto da sequenze di lanci spaziali e innovazioni tecnologiche, segnando un netto cambio di rotta rispetto alle sue precedenti posizioni ideologiche. Strategia finanziaria e visibilità per il debutto di SpaceX. Dietro l’improvviso ingresso del CEO di Tesla nel mondo dei video brevi si cela una necessità economica di grande rilievo. Gli analisti collegano questa mossa alla futura quotazione in borsa di SpaceX.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musk conquista TikTok: la mossa segreta per l’IPO di SpaceX

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