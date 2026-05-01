Mercoledì pomeriggio, la polizia locale ha svolto controlli nell’area della stazione e nelle strade vicine, intervenendo in due episodi distinti. Sono stati arrestati un uomo e denunciato un altro, entrambi coinvolti in attività di spaccio di sostanze e furti su veicoli. L’intervento ha portato a diverse operazioni di verifica e alla gestione di situazioni di illegalità nel quartiere.

Pomeriggio intenso, quello di mercoledì, per la polizia locale, impegnata in una serie di controlli nell’area della stazione e nelle vie limitrofe. L’attività ha portato a un arresto per tentato furto e a una denuncia per spaccio. "La doppia operazione – dichiara l’assessore alla Sicurezza, Cristina Coletti – dimostra che il presidio costante messo in campo dalla polizia locale, anche in sinergia con le altre forze dell’ordine nell’area della stazione, è fondamentale e porta risultati. Si tratta di una zona, quella del Giardino, su cui manteniamo alta l’attenzione, con controlli mirati e quotidiani. I risultati ottenuti, tra denunce e arresti, confermano che la strategia adottata sta dando risposte concrete.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppia operazione in Gad. Spaccio e furti sulle auto, un arresto e una denuncia

Notizie correlate

Furti d'auto, assalti a bancomat e spaccio, da Giovinazzo l'appello al Ministro: "Serve una nuova Operazione Primavera"Il primo cittadino Michele Sollecito chiede una task force interforze per contrastare l'escalation criminale che sta interessando la provincia: “La...

Leggi anche: Furti sulle auto in sosta all’ex gasometro, un arresto

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Doppia operazione in Gad. Spaccio e furti sulle auto, un arresto e una denuncia; Arresti e denunce in Gad. Nei guai ci finiscono un aspirante ladro e un pusher; Evasione e spaccio . Due arresti.

Doppia operazione in Gad. Spaccio e furti sulle auto, un arresto e una denunciaGli interventi tra via San Giacomo e corso Piave, in azione la polizia locale. L’assessore Coletti: L’attenzione resta alta e il nostro presidio porta risultati. ilrestodelcarlino.it

Evasione e spaccio . Due arrestiProsegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri che domenica hanno eseguito due arresti nell’ambito di ... ilrestodelcarlino.it

Pellegrino: «Sfidare Lautaro è bellissimo, cercherò di arrivare in doppia cifra» - https://sportparma.com/p=220816 - facebook.com facebook

Doppia vittoria per 3 a 0: la Under 14 Bianca batte Cagliero, mentre la Under 12 Blu vince con Gonzaga. #pallavolo #propatria #milano x.com