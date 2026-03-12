Alta Irpinia maxi-operazione dei Carabinieri | cinque arresti per armi illegali e ricettazione
In Alta Irpinia, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone in diverse località tra Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo. Gli uomini in divisa stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino. L’operazione riguarda sospetti legati al possesso illegale di armi e alla ricettazione. I dettagli delle indagini non sono stati comunicati.
