Alta Irpinia maxi-operazione dei Carabinieri | cinque arresti per armi illegali e ricettazione

Da avellinotoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Alta Irpinia, i Carabinieri hanno arrestato cinque persone in diverse località tra Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo. Gli uomini in divisa stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino. L’operazione riguarda sospetti legati al possesso illegale di armi e alla ricettazione. I dettagli delle indagini non sono stati comunicati.

In queste ore, in Lioni, Villamaina, Paternopoli e Gesualdo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di 5 soggetti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Maxi operazione dei carabinieri: sequestrati chili di esplosivo, armi e droga. Dodici arresti

Maxi operazione dei carabinieri contro traffico di stupefacenti, armi ed esplosivi: 12 arrestiMaxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Penne su scala nazionale contro traffico di droga, armi ed esplosivi.

Contenuti e approfondimenti su Alta Irpinia

Discussioni sull' argomento Alta Irpinia, maxi-operazione dei Carabinieri: cinque arresti per armi illegali e ricettazione; Armi e ricettazione, maxi-operazione dei Carabinieri in Alta Irpinia: 5 arresti.

Armi e ricettazione, maxi-operazione dei Carabinieri in Alta Irpinia: 5 arrestiI carabinieri in azione all'alba, elicotteri in volo e arresti tra Lioni, Gesualdo eVillamaina ... msn.com

Alta Irpinia, rafforzati i controlli della Polizia: arrestati due pregiudicatiProseguono i servizi straordinari di controllo del territorio in Alta Irpinia. Nell’ambito delle attività rafforzate disposte anche alla luce di quanto emerso durante il Comitato Provinciale per l’Ord ... irpiniaoggi.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.