Spaccio di hashish e in auto con la ex violando il divieto di avvicinamento | arrestato un giovane
Un giovane di 24 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalle forze dell’ordine a Ravenna. L’arresto è stato deciso dopo che gli agenti della Squadra Mobile e i militari della Guardia di finanza hanno trovato il ragazzo in auto con l’ex partner, violando il divieto di avvicinamento. Inoltre, nel corso delle verifiche, è stato scoperto che il giovane stava spacciando hashish. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni in un’area della città.
Non solo lo spaccio di droga, ma anche la violazione del divieto di avvicinamento. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna e i militari della Guardia di Finanza di Cervia hanno tratto in arresto un giovane, un 24enne di origine nordafricana, per i reati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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