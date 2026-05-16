Spaccio di hashish e in auto con la ex violando il divieto di avvicinamento | arrestato un giovane

Un giovane di 24 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalle forze dell’ordine a Ravenna. L’arresto è stato deciso dopo che gli agenti della Squadra Mobile e i militari della Guardia di finanza hanno trovato il ragazzo in auto con l’ex partner, violando il divieto di avvicinamento. Inoltre, nel corso delle verifiche, è stato scoperto che il giovane stava spacciando hashish. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni in un’area della città.

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