Pizzicato al parco con l' hashish | giovane arrestato per spaccio di droga

Nella mattinata di ieri, una pattuglia del Commissariato di Polizia di Faenza, supportata dalla Squadra Anticrimine, ha arrestato un giovane di 25 anni nel parco cittadino. Durante i controlli, è stato trovato in possesso di hashish e accusato di spaccio di droga. Il ragazzo aveva già precedenti specifici e si trovava in libertà provvisoria.

Nella mattinata di ieri la pattuglia in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Faenza, con il supporto della Squadra Anticrimine, ha aarestato per spaccio di droga un giovane di 25 anni, già gravato da numerosi precedenti specifici, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nei servizi antidroga nei pressi del parco Mita, già oggetto di varie segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine. Dopo essere stato fermato, il 25enne sarebbe stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. Il giovane, su disposizione del Pm di turno, è stato trattenuto presso le celle di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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