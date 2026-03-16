Fidenza in auto con la compagna nonostante il divieto di avvicinamento | 21enne arrestato

Durante un normale controllo nel territorio di Fidenza, gli agenti hanno arrestato un giovane di 21 anni perché viaggiava in auto con la compagna nonostante un divieto di avvicinamento. L'intervento ha portato alla scoperta di una situazione di maltrattamenti che aveva coinvolto la donna. L’arresto si è verificato in seguito alla verifica delle restrizioni in atto.

Il giovane era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Busto Arsizio per maltrattamenti. Fermato durante un controllo: in auto con lui c’era proprio la vittima Un normale controllo del territorio si è trasformato in un arresto che ha fatto emergere una grave vicenda di maltrattamenti. I carabinieri hanno arrestato un 21enne dell’Est Europa, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio. L’episodio è avvenuto il 13 marzo a Fidenza, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia dei Carabinierihanno fermato un’auto segnalata da alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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