Spaccio al Rione Libertà | arrestato 23enne

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile, sotto la direzione del vice Questore, ha effettuato un controllo nel quartiere Libertà. Durante le operazioni, hanno tratto in arresto un 23enne. Le autorità hanno agito con l’obiettivo di contrastare attività illegali nella zona. La vicenda si è svolta nel contesto di un’operazione di sicurezza notturna. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni dell’arresto è stato reso noto.

Tempo di lettura: < 1 minuto In un attività di controllo da parte della Squadra Mobile guidata dal vice Questore Flavio Tranquillo nella tarda serata di ieri è stato tratto in arresto un 23enne al rione Libertà. Gli ispettori hanno notato presenze insolite in via Cosentini dove il 23enne risiedeva. A seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto sostanza stupefacente tipo cocaina, circa 27 grammi un bilancino e circa 400 euro in banconote. Controllati e atTenzionati anche degli acquirenti all’esterno dell’abitazione. L’uomo colto in flagranza di reato è ora agli arresti nella struttura di Capodimonte L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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