Un giovane di 23 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre si trovava in possesso di sostanze stupefacenti. La notizia si inserisce nell’ambito delle operazioni condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, impegnato quotidianamente nella prevenzione e repressione di attività illegali legate allo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno agito con interventi mirati per contrastare il fenomeno nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno tratto in arresto in flagranza un 23enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti nella nottata nel comune irpino: la pattuglia della locale Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando non è passata inosservata un’auto in sosta con a bordo il 23 enne e all’esterno un altro soggetto.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Detenzione ai fini dello spaccio: arrestato in flagranza un 23enne

Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina

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